İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Firari şahısları TIR'ın gizli bölmesine sakladılar, 4 gözaltı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Küçükçekmece ve Ümraniye'de eş zamanlı gerçekleştirilen baskında, haklarında arama kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri TIR'ların gizli bölmelerine saklayarak ya da sahte vizeyle yurt dışına kaçıran şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı.

Balkan rotasını kullanan şebeke deşifre edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Yapılan tespitlerde bir şebekenin Balkan rotasını kullanarak firari şahısları illegal yollarla yurt dışına çıkardığı belirlendi. Şebekenin hedef kitlesinin haklarında arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerden oluştuğu öğrenildi.

TIR'ların gizli bölmeleri ve sahte vize yöntemi

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, firari şahısları TIR'ların gizli bölmelerine saklayarak kara yoluyla ya da sahte vize temin ederek hava yoluyla yurt dışına kaçırdı. Şebekenin bu faaliyetlerden elde ettiği suç gelirlerini üçüncü kişiler üzerinden aklamaya çalıştığı da tespit edildi.

Eş zamanlı baskında altın ve nakite el konuldu

Operasyon, 17 Mart Salı günü saat 06.30'da Küçükçekmece ve Ümraniye'deki belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarla başlatıldı. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yürütülen aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 940 gram altın, 380 bin TL ve 3 bin 100 dolar nakit paraya el konuldu.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan 4 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği belirtildi.