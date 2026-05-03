Malatya-Kayseri yolunda can pazarı: Otobüs devrildi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü metrelerce sürüklenerek şarampole yuvarlandı; bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, bariyerleri aşarak şarampole devrildi ve yan yatarak durabildi.

Olay yerine ekipler seferber edildi

Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi. Kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği bölgede, itfaiye ve AFAD ekipleri otobüs içerisinde sıkışan yolcuları çıkarmak için zamanla yarıştı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

