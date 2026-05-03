Bölgesel Amatör Lig’de saha karıştı: Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçında olay

Kurtalan Stadı'nda seyircisi önünde Şırnak Petrolspor'u ağırlayan Kurtalanspor, nefes kesen mücadeleyi 5-4'lük skorla kazanmayı bildi. Ancak tribünleri coşturan bu gol düellosu, maçın sona ermesiyle yerini kaosa bıraktı. Sahada başlayan sözlü atışmaların kıvılcımıyla tansiyon bir anda yükseldi ve her iki takımın futbolcuları birbirine girdi.

Güvenlik güçleri müdahale etmekte zorlandı

Yeşil sahada başlayan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, stadyumdaki atmosfer bir anda gerildi. Teknik heyetlerin ve görevli güvenlik güçlerinin araya girmesine rağmen, öfkeli oyuncuları ayırmak kolay olmadı. Futbolcular arasındaki fiziksel temasın artmasıyla büyüyen olaylar, emniyet güçlerinin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle yatıştırılabildi.

Maçın ardından inceleme başlatıldı

Sporun ruhuna gölge düşüren görüntülerin ardından her iki takımın oyuncuları polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Maçın gözlemci raporları ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda olaylara karışan isimlerin belirlenmesi ve disiplin sürecinin başlatılması bekleniyor.