Okul saldırısında yaralanmıştı: Almina hayat mücadelesini kaybetti
Kahramanmaraş’ta okulda düzenlenen hain saldırının kurbanlarından olan Almina, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi altında olan küçük Almina, maalesef kurtarılamadı. Doktorların her türlü müdahalesine rağmen hayata tutunamayan Almina'nın vefat haberi, hastane önünde umutla bekleyen ailesini ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Cenaze ailesine teslim edildi
Hastanede yapılan işlemlerin ardından Almina'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Gözyaşlarının sel olduğu teslim töreninde, küçük kızın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Almina'nın cenazesinin ikindi namazını müteakip toprağa verilmesi bekleniyor.