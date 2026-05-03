Okul saldırısında yaralanmıştı: Almina hayat mücadelesini kaybetti

Okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi altında olan küçük Almina, maalesef kurtarılamadı. Doktorların her türlü müdahalesine rağmen hayata tutunamayan Almina'nın vefat haberi, hastane önünde umutla bekleyen ailesini ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hastanede yapılan işlemlerin ardından Almina'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Gözyaşlarının sel olduğu teslim töreninde, küçük kızın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Almina'nın cenazesinin ikindi namazını müteakip toprağa verilmesi bekleniyor.