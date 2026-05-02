Oyuncu Ruhi Sarı'nın en acı günü: Babası Osman Sarı son yolculuğuna uğurlandı
Yazı Boyutu
Uzun süredir babasının sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenen Ruhi Sarı, vefat haberiyle sarsıldı. Kartal Yunus Emre Camii’ndeki törende taziyeleri kabul ederken oldukça bitkin olduğu gözlenen ünlü oyuncu, babasının tabutuna sarılarak uzun süre vedalaştı. Sanatçı dostlarının ve sevenlerinin omuz verdiği törende, Ruhi Sarı’nın üzüntüsü herkesi duygulandırdı. Kılınan öğle namazının ardından merhum Osman Sarı’nın naaşı, aile kabristanlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.