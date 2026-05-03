Gaziantep’te doğa felaketi: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

Şehirde aniden bastıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirirken, binalardan sökülen çatı parçaları korku dolu anlar yaşattı.

Aniden kararan gökyüzünün ardından başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına, binalarda ciddi hasar bıraktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatı parçaları sokaklara savrulurken, şans eseri olaylarda yaralanan olmadı. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte çatılardan düşen molozlar bazı park halindeki araçlarda maddi hasar oluşturdu.

Yollar su altında kaldı, trafik durdu

Yaklaşık 45 dakika süren yoğun yağış sonrası ana arterler ve sokaklar adeta göle döndü. Su seviyesinin hızla yükseldiği bölgelerde çok sayıda araç mahsur kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri su tahliye çalışmaları için seferber edilirken, trafiğin kilitlendiği noktalarda ulaşım uzun süre normale dönemedi.

Vatandaşlar güvenli bölgelere sığındı

Meteoroloji ve Valiliğin önceden yaptığı kuvvetli yağış uyarılarına rağmen hazırlıksız yakalanan yayalar büyük panik yaşadı. Birçok vatandaş doluyla karışık yağan sağanaktan korunmak için akaryakıt istasyonlarına ve kapalı pasajlara sığındı. Ekipler, olumsuz hava koşullarının devam edebileceği ihtimaline karşı vatandaşları ağaç devrilmesi ve çatı uçması riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

