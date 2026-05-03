Yaya geçidindeki yaşlı adamın acı sonu: Kırklareli’nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Kırklareli merkez Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Karagöz Heykeli önündeki yaya geçidinde dün gece saat 22.00 sıralarında kahreden bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez'e, D.S. idaresindeki otomobil çarptı.

Müdahaleler sonuçsuz kaldı

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa Sönmez için olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak Sönmez, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.