Yaya geçidindeki yaşlı adamın acı sonu: Kırklareli’nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Karacaibrahim Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Kırklareli merkez Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Karagöz Heykeli önündeki yaya geçidinde dün gece saat 22.00 sıralarında kahreden bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez'e, D.S. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa Sönmez için olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak Sönmez, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

