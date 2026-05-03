"Avukata bıçaklı infaz girişimi: Haciz öfkesi kanlı bitiyordu"

Banka borçları nedeniyle çıkmaza giren K.P., aracına haciz konulduğunu öğrenince kontrolünü tamamen kaybetti. Borç işlemlerini yürüten Avukat T.B.'yi hedef seçen gözü dönmüş şahıs, yanına aldığı bıçakla avukatın ofisini bastı. Ofis çalışanlarının şaşkın bakışları arasında içeri giren saldırgan, doğrudan avukatın odasına yönelerek tehditler savurmaya başladı.

Bıçak boğaza dayandı, nefesler tutuldu

Hukuk bürosunun koridorlarında yankılanan bağırışların ardından K.P., gizlediği bıçağı çıkararak Avukat T.B.'nin üzerine yürüdü. "Sen misin benim arabama haciz koyan!" diyerek avukatı köşeye sıkıştıran şahıs, bıçağı savurarak ölüm tehditleri savurdu. Ofis çalışanlarının araya girme çabalarına rağmen sakinleşmeyen saldırgan, soğukkanlılığını koruyan avukatın sert uyarısıyla bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası delil oldu

Olayın hemen ardından harekete geçen emniyet güçleri, ofis içindeki dehşet anlarını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla avukatı nasıl tehdit ettiği net bir şekilde görüldü. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.P., çıkarıldığı mahkemede "kasten öldürmeye teşebbüs ve silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.