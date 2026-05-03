CHP’li üyeleri vurdurmak için 10 milyonluk pazarlık: Ses kayıtları ve itiraflar dosyada

İzmir Konak'ta siyaset dünyasını sarsan korkunç iddialar yargıya taşındı. CHP'li Meclis Üyesi Cem Eren'in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada, tetikçi olarak tutulduğu öne sürülen cinayet hükümlüsü Yusuf Aydoğdu itirafçı oldu. Aydoğdu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve meclis üyesi Melda Erbaykent'in, 3 meclis üyesini darp ettirmek ve vurdurtmak için kendisiyle pazarlık yaptığını ileri sürdü.

10 milyon TL ve belediye kadrosu vaadi

Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre; hedefteki meclis üyelerini susturmak karşılığında Aydoğdu'ya 10 milyon TL nakit para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması sözü verildi. İtirafçı Aydoğdu, talimatların doğrudan Belediye Başkanı tarafından verildiğini iddia ederek, "Melda'ya talimatları veren Nilüfer Çınarlı'dır" dedi.

Ses kayıtları ve makam odası görüntüleri

Soruşturma dosyasında, Belediye Başkanı Mutlu ile Aydoğdu'nun makam odasında çekilen görüntüleri ile şok edici ses kayıtları da yer aldı. Kayıtlarda geçen "Başkan senden medet umuyor" ifadesi dikkat çekerken, Aydoğdu ifadesinde bir arsanın satılmasına engel olan üyelerin devre dışı bırakılmak istendiğini savundu.

İsimler dosyaya girdi

Aydoğdu'nun ifadesinde bazı siyasi isimlerin eşlerinin adını vererek, rant odaklı bir baskı kurulduğunu iddia etmesi dosyadaki gerilimi artırdı. Konak Belediyesi cephesinden iddialara ilişkin henüz resmi bir yalanlama gelmezken, adli makamların geniş kapsamlı soruşturması derinleşerek devam ediyor.