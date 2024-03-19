SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 15:20 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 15:20

İstanbul'a yeni metro hattı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün hizmete girdi. Başkan Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. CHP'deki para sayma görüntülerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Milletimiz benzeri durumlara 1980'li, 1990'lı yıllarda şahit oldu. Gençlerimiz belki hatırlamaz ama orta yaş üzeri kuşak iyi bilir." diyerek 1990'lı yılların başında yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı. Erdoğan, Aradan geçen bunca yıldan sonra adeta bir dejavu yaşıyor, aynı filmi yeniden izliyoruz. İsimler farklı ama kafalar aynı, kepazelikler aynı." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, 31 Mart'a kadar yeni açılan metronun ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li Burhanettin Bulut 'paradan kule'yi aklamak için Başkan Erdoğan'ı suçladı
19.03.2024Salı
Başkan Erdoğan'dan deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar: Seçim sonrası için felaket senaryosu çalışanlar var takipteyiz
19.03.2024Salı
İstanbul Merkezli 11 İlde "MAHZEN-14" Operasyonu: Organize Suç Örgütü Çökertildi
19.03.2024Salı
Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda iş merkezinde yangın
19.03.2024Salı
Katliam gibi kaza: Konya'da otomobil otobüs durağına daldı! 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
19.03.2024Salı
Bunlar da Var
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim 00:28
CHP'de ikinci Burcu Köksal vakası!
19.03.2024Salı
​Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! | Zindan edeceğiz bu evi ona! 00:50
"Zindan edeceğiz bu evi ona!"
19.03.2024Salı
Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak yakalandı! Bekir Boydak kimdir? 00:52
FETÖ firarisi Bekir Boydak yakalandı
19.03.2024Salı
Paradan kulede tüm oklar İmamoğlu’nu gösteriyor: Paranın teslimin ofiste yapılmasını İmamoğlu’nun ekibi istedi 00:44
Paradan kulede tüm oklar İmamoğlu'nu gösteriyor
19.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA