Son dakika haberi! İstanbul ulaşımını rahatlatacak yeni bir metro hattı daha açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün hizmete girdi. Başkan Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. CHP'deki para sayma görüntülerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Milletimiz benzeri durumlara 1980'li, 1990'lı yıllarda şahit oldu. Gençlerimiz belki hatırlamaz ama orta yaş üzeri kuşak iyi bilir." diyerek 1990'lı yılların başında yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı. Erdoğan, Aradan geçen bunca yıldan sonra adeta bir dejavu yaşıyor, aynı filmi yeniden izliyoruz. İsimler farklı ama kafalar aynı, kepazelikler aynı." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, 31 Mart'a kadar yeni açılan metronun ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.