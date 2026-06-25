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Bakırköy'de iki araç çarpıştı, biri takla attı: 5 yaralı

Bakırköy'de iki araç çarpıştı, biri takla attı: 5 yaralı

Yeni Havalimanı Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç ile kavşaktan dönüş yapmaya çalışan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere saplanırken, hafif ticari aracın takla attığı feci kazada can pazarı yaşandı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Biri Bariyerlere Çarptı, Diğeri Takla Attı

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 5 kişi yaralandı. Sahil yolu istikametine doğru seyir halinde olan M.A. idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve Küçükçekmece yönüne doğru dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın yıkıcı etkisiyle otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere saplanırken, hafif ticari araç ise takla atarak ters döndü.

Sıkışan Vatandaşları İtfaiye Kurtardı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bariyerlere çarpan otomobilin içerisinde sıkışan ve acı içinde yardım bekleyen vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz ve hummalı çalışması sonucu otomobilde sıkışan 4 kişi ile takla atan hafif ticari aracın sürücüsü M.A. bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yol Temizlendi, Soruşturma Başlatıldı

Yaralanan toplam 5 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışarak hurdaya dönen iki aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin çevreye saçılan parçaları temizlemesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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