Kafede çalışana tekme tokat saldırı anı | VİDEO

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 22:59

Bilinmeyen Bir Nedenle Dehşet Saçtı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir kafede yaşandı. Kafeye müşteri gibi gelen kimliği belirsiz bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden kafe çalışanını hedef aldı.

Tekme ve Yumruklarla Kemiklerini Kırdı

Kısa sürede büyüyen tartışmada gözü dönen şüpheli, kafe çalışanına acımasızca vurmaya başladı. Talihsiz genci tekme ve yumruk yağmuruna tutan saldırgan, çevredekilerin araya girmesine fırsat vermeden dehşet saçtı. İhbar üzerine adrese kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, aldığı sert darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirlenen kafe çalışanı, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçış Anı Güvenlik Kamerasında

Yaşanan feci saldırının ardından arkasına bakmadan olay yerinden hızla uzaklaşan kimliği belirsiz şüpheli, kayıplara karıştı. Kafenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin çalışanı darbetme anını ve saldırının ardından sokakta izini kaybettirdiği anları net bir şekilde tespit etti. Emniyet güçleri, eşkali belirlenen ve kamu düzenini tehdit eden şehir magandasını yakalamak ve adalete teslim etmek amacıyla geniş çaplı bir yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.