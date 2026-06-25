Servis otobüsünde yangın faciası: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 22:30

Motor Kısmından Yükselen Alevler Otobüsü Sardı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seyir halindeki bir servis otobüsü, motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu adeta alevlere teslim oldu. Çevrede büyük korku ve paniğe yol açan o anlar, yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücünün Dikkatli Davranışı Facianı Önledi

Güzergahında seyir halinde olan servis otobüsünün motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ve soğukkanlılığını koruyan araç sürücüsü, otobüsü hemen yol kenarına çekerek güvenli bir alana park etti ve hızla aşağı indi. Sürücünün aracı tahliye etmesinden kısa bir süre sonra alevler büyüyerek tüm otobüsü etkisi altına aldı.

İtfaiye Müdahale Etti, Araç Demir Yığınına Döndü

Gözü dönmüş alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin zaman kaybetmeden başlattığı yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Şans eseri otobüste yolcu bulunmaması ve sürücünün erken müdahalesi sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tamamen küle dönen ve kullanılamaz hale gelen servis otobüsünün yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.