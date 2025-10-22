Sosyal medyada "Hasan Abi" olarak tanınan 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonun içinde ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

🚨 Olay Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde Ortaya Çıktı

Sabah saatlerinde çevredeki esnaf, uzun süre hareketsiz kalan bir kişiyi fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, kamyonun içinde Hasan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

⚖️ Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma Başlattı

Savcılık talimatıyla olay yerinde yapılan incelemede, Yılmaz'ın vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

🎥 Sosyal Medyada "Hasan Abi" Olarak Tanınmıştı

Yılmaz, 4 yıl önce "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Samimi anlatımı ve doğal tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanan Yılmaz, sosyal medyada "Hasan Abi" lakabıyla tanınmıştı.

💔 Diyaliz Tedavisi Görüyordu

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Hasan Yılmaz bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. Kronik rahatsızlıklarına rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Yılmaz'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

🕯️ Sosyal Medyada Büyük Üzüntü

Fenomenin ölüm haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. X (Twitter), Instagram ve TikTok'ta binlerce paylaşım yapılırken, "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" repliğiyle anıldı. "Hasan Abi" etiketi kısa sürede trend listesine girdi.