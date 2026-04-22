Tartışma Katliamla Bitti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi 679. Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hayvan alım satımıyla uğraşan Muhammet Karademir (23), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe Karademir (59) ile tartışmaya başladı. Sözlü kavganın büyümesi üzerine cinnet getiren genç adam, evde bulunan av tüfeğiyle dehşet saçtı.

Kardeşi Eve Gelince Dehşeti Gördü

Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı, facianın ise aynı evde yaşayan bir kardeşin eve gelmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Kardeşinin ihbarı üzerine adrese ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kanlar içindeki anne ve oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

Perde Arkasında Kumar Borcu İddiası

Polis ekiplerinin yürüttüğü ilk incelemelerde, Muhammet Karademir'in geçmişte "uyuşturucu kullanımı" nedeniyle adli işlem kaydının olduğu belirlendi. Öte yandan, Karademir'in yüklü miktarda kumar borcu olduğu bilgisine ulaşıldı. İlk değerlendirmelere göre; facianın borçlardan kaynaklanan aile içi gerginlik sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Anne ve oğulun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.