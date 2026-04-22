Ankara’da helikopter kazası: Kaza kırım ekipleri gün doğumuyla enkaz başında
Ankara’nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan helikopter için inceleme çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada personelin sağlık durumunda bir olumsuzluk olmadığı açıklandı. Yenihisar bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopter için inceleme çalışmaları ise sabah saatlerinde devam ediyor.