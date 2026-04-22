Ankara’da helikopter kazası: Kaza kırım ekipleri gün doğumuyla enkaz başında

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada personelin sağlık durumunda bir olumsuzluk olmadığı açıklandı. Yenihisar bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopter için inceleme çalışmaları ise sabah saatlerinde devam ediyor.