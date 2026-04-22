Ankara'da Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Ankara'da ağırladı. Külliye'de gerçekleşen kabul, NATO'nun Avrupa ve Ortadoğu'daki güvenlik krizleriyle sarsıldığı kritik bir dönemde gerçekleşti. Rutte, Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de bir araya gelerek kapsamlı temaslarda bulundu.

NATO'da "Çatlak" Tartışmaları ve Trump Faktörü

Görüşmenin en önemli başlıklarından birini, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'daki harcama eşitsizliğine yönelik sert eleştirileri ve Avrupa'dan asker çekme tehditleri oluşturdu. İttifak içindeki birlik ve beraberliğin korunması noktasında Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol vurgulanırken; Rutte'nin ABD ziyaretinin hemen ardından Ankara'ya gelmesi, Türkiye'nin güney kanadındaki "kilit ülke" konumunu bir kez daha tescilledi.

Türkiye'nin Savunma Sanayii ve Yeni Karargâh

Kabulde, Türkiye'nin NATO sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin yanı sıra yerli ve milli savunma sanayiinin ittifaka katacağı katkılar değerlendirildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce duyurulan Türkiye'de kurulacak çok uluslu NATO kolordu karargâhına ilişkin yol haritası da gündeme geldi.

Bölgesel Krizler: Ukrayna, İsrail ve Hürmüz Boğazı

Görüşmede sadece Avrupa'nın güvenliği değil, küresel krizler de ele alındı:

Ukrayna-Rusya Savaşı: Avrupa'daki güvenlik mimarisinin geleceği,

Ortadoğu Kazanı: İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim ile Hürmüz Boğazı'ndaki riskler,

Temmuz Zirvesi: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları enine boyuna konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kutuplu dış politikası ve Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olması, Ankara'yı bu krizlerin çözümünde ana aktörlerden biri haline getirirken, Rutte ile yapılan görüşmenin ittifakın yeni yol haritasında belirleyici olması bekleniyor.