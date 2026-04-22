"Yemek Yok" Diyen Esnafa Satırla Saldırdı

Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu ve 15 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen M.S., Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki bir lokantaya girerek yemek istedi. İş yeri sahibi A.İ.'den "yemek yok" cevabını alan saldırgan, elindeki satırla esnafı kafa ve bel bölgesinden ağır yaraladı.

Durdurulamadı: Taksiciyi ve Para Çeken Vatandaşı da Hedef Aldı

Lokantadaki kanlı saldırının ardından sokağa çıkan M.S., Şehit Pamir Caddesi üzerindeki bir taksi durağına giderek sürücü K.Y.'yi boynundan satırla kesti. Durdurulamayan saldırgan, son olarak Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir ATM'den para çeken M.Ç.'yi sırtından yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla acil servise kaldırılırken, A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

15 Suç Kaydıyla "Suç Makinesi" Çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alınan şüphelinin sicili pes dedirtti. M.S.'nin; kasten yaralama, uyuşturucu, hakaret ve mala zarar verme gibi suçlardan tam 15 kaydı olduğu ve yakın zamanda cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. İncelemelerde, saldırganın kurbanlarını tanımadığı, rastgele seçtiği ortaya çıktı.

Dehşet Anları Kamerada

Taksi durağındaki saldırı anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı bir şekilde yaklaştığı ve satırı savurduğu anlar yer alıyor. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.