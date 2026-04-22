Yaya Geçidinde Tırın Altında Kaldı

Kaza, öğle saatlerinde Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, İsabey İlkokulu önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Gülşen Erceylan (80), henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AUJ 668 plakalı tırın çarpması sonucu aracın altında kaldı.

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın tekerlekleri altından ağır yaralı olarak çıkarılan Erceylan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen ve yoğun bakıma alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kaza sonrası Atatürk Caddesi üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Hayatını kaybeden Gülşen Erceylan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Okul önünde gerçekleşen ve büyük üzüntüye neden olan kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.