Çaycuma'nın Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, bir su kuyusunda ceset fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, cesedin 12 Ekim'den bu yana kayıp olan Hasret Akkuzu (17)'ya ait olduğunu belirledi. Akkuzu'nun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cezavinden firar eden zanlı yakalandı

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen Deniz Boyacı (41) ise firari durumdaydı. Yapılan teknik takip sonucu Boyacı'nın Aydın'da saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Boyacı'nın karanlık geçmişi ortaya çıktı

Soruşturmada, Deniz Boyacı'nın 2001 yılında Zonguldak'ta 4 kişilik bir aileyi bıçaklayarak öldürmekten hüküm giydiği ortaya çıktı. O dönem 17 yaşında olan Boyacı, uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra 2016'da tahliye edildi.

Ancak tahliyeden kısa süre sonra, Konya'da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden tutuklandı ve 12 yıl hapse mahkûm edildi. Açık cezaevinde yatarken izinli çıkan Boyacı, geri dönmeyerek firar etti.

6 şüpheli adliyede

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Aydın'da yakalanan Deniz Boyacı'nın Zonguldak'a getirilerek sorgulanacağı bildirildi.