Bakanlık Harekete Geçti: Dev Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize'nin Fındıklı ilçesinde çevreyi ve doğayı tehdit eden görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, Fındıklı Belediyesi'ne ait atıkların mevzuata aykırı şekilde doğaya bırakıldığı (vahşi depolama) tespit edildi. Çevre kirliliğine sebebiyet veren belediyeye 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çöp Yığınlarını Toprakla Örtmeye Çalıştılar

Bakanlık kararına konu olan arazi, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, denizin ve doğanın hemen yanı başındaki alanda devasa çöp yığınlarının oluştuğu net bir şekilde görüldü. Kaydedilen en dikkat çekici an ise belediyeye ait bir kamyonun, alandaki çöp yığınlarının üzerine toprak boşaltarak atıkları gizlemeye çalışması oldu.

Çevre Kirliliği Mercek Altında

Vahşi depolama yönteminin bölgedeki ekosistemi ve yer altı sularını tehdit ettiğini belirten yetkililer, çevre mevzuatına aykırı uygulamalara müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Belediye kamyonunun moloz ve toprakla çöpleri örtbas etme girişimi ise sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Bölgede temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarının başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu olurken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.