Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ortaylı, Fatih Camii'nde düzenlenen ve binlerce sevenini bir araya getiren törenin ardından toprağa verildi.

İlk Tören Galatasaray Üniversitesinde Yapıldı

İlber Ortaylı için ilk veda töreni, uzun yıllar emek verdiği Galatasaray Üniversitesinde gerçekleştirildi. Buradaki törenin ardından usta tarihçinin Türk bayrağına sarılı naaşı, sevenlerinin omuzlarında Fatih Camii'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı kabul ederken, gözyaşları sel oldu.

Devlet Erkanı ve Sevenleri Saf Tuttu

Fatih Camii'ndeki cenaze namazına siyaset, sanat ve akademi dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım gibi isimlerin yanı sıra; Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Coşkun Aral gibi dostları da Ortaylı'yı yalnız bırakmadı.

Dualarla Sonsuzluğa Uğurlandı

İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncer tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, hak helalliği alındı ve dualar okundu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bu tarihi uğurlama, insansız hava araçları ile havadan da görüntülendi. İlber Ortaylı'nın naaşı, dualar eşliğinde defnedileceği kabristana nakledildi.