Caddebostan'da silah sesleri: Restoranı kurşunlayan saldırgan yakayı ele verdi

İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Yener Sokak üzerinde bulunan lüks bir restorana, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, işletmeye doğru ardı ardına ateş açan saldırgan, olayın hemen ardından karanlıktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Polis operasyonuyla yakalandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekibi ve acil sağlık personeli sevk edildi. Restoranda yapılan kontrollerde, kurşunların şans eseri kimseye isabet etmediği ve yaralanan olmadığı belirlendi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı bir abluka başlatan polis ekipleri, kısa süre içinde zanlının izini buldu. Çıkan arbedede şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.