Ortaokulda feci olay: Demir korkuluk öğrencinin koluna saplandı

Ortaokulda feci olay: Demir korkuluk öğrencinin koluna saplandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bahçe korkuluklarından geçmeye çalıştığı iddia edilen çocuğun koluna demir parça saplandı. İtfaiyenin titiz çalışmasıyla kurtarılan talihsiz çocuk tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bugün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çayönü Ortaokulu'nda bulunan B.A.H. isimli öğrencinin koluna, henüz belirlenemeyen bir nedenle okulun bahçesini çevreleyen demir korkuluklar saplandı. Çocuğun acı içindeki çığlıklarını duyan öğretmenleri ve çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye demiri keserek kurtardı

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri acı çeken çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri ise operasyon için harekete geçti. Demir korkuluğun çocuğun kolundan çıkarılmasının riskli olduğunu değerlendiren ekipler, hidrolik kesici aletler kullanarak korkuluğun bir bölümünü dikkatli bir şekilde kesti.

Diyarbakır'a sevk edildi

Talihsiz çocuk, kolunda itfaiye ekiplerinin kestiği demir parçasıyla birlikte önce Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından, demirin damar ve sinirlere zarar verip vermediğinin detaylı tespiti ve uzman cerrahi müdahale için B.A.H., Diyarbakır'daki bir tam teşekküllü hastaneye sevk edildi. Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın oluş şekline ilişkin okulda inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Bornova'da feci kaza: 1'i polis 3 ölü
Bornova'da feci kaza: 1'i polis 3 ölü
Avukat Hatice Kocaefe duvağıyla toprağa verildi
Avukat Hatice Kocaefe duvağıyla toprağa verildi
Amasya'da TIR devrildi: 1 ölü var
Amasya'da TIR devrildi: 1 ölü var
Bartın'da otobüs kazası kamerada: 44 yaralı
Bartın'da otobüs kazası kamerada: 44 yaralı

