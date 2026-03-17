Samsun İlkadım trafik kazası: Arda Can vefat etti

Samsun'da akşam saatlerinde meydana gelen feci kaza, bölgeyi yasa boğdu. İlkadım ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zafer Mahallesi'nde Feci Çarpışma

Kaza, saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D. yönetimindeki minibüs ile aynı yönde seyir halinde olan A.C.F. idaresindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki gençler yola savruldu.

Arda Can Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, motosiklette yolcu konumunda bulunan Arda Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.C.F. ise olay yerindeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazada yaşamını yitiren Arda Can'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Minibüs sürücüsü V.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şeklini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.