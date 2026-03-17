"Bize ne bakıyorsun" dediler kurşun yağdırdılar: Kağıthane'de sokak ortasında dehşet!

Sokak Ortasında "Bakma" Bahaneli Saldırı

11 Mart Çarşamba gecesi Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkıp evine yürüyen 23 yaşındaki camcı H.K.'nin önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, "Siz bize küfür ettiniz" diyerek silahlarını ateşledi. Bacaklarına iki mermi isabet eden H.K. kanlar içinde kalırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

"Ne Bakıyorsun" Dediler, Ateş Ettiler

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin Kuştepe Mahallesi'ne kaçtığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 17 yaşındaki E.K. ve A.T.'nin polise verdikleri ilk ifade pes dedirtti: "Bize ne bakıyorsun deyince ayaklarına sıktık." Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kardeşim Yanlış Anlaşılmanın Kurbanı"

Olay sonrası konuşan mağdurun ağabeyi B.M.K., kardeşinin saldırganlarla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. Ağabey, "Kardeşim sadece işinden çıkmış evine gidiyordu. Şüpheliler başka birini arıyormuş, kardeşime o kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuşlar. 'Tanımıyorum' cevabını alınca arkasından ateş etmişler. Kardeşim ölebilirdi, sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi.