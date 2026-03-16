İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı! AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın taziyelerini arz ettik
İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesine katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cenazeden sonra açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da vefat eden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze törenine katıldı. Çelik, "Türkiye'ye karşı yapılan kara propagandalarda, özellikle Ermeni meselesiyle ilgili ilmiyle, irfanıyla son derece önemli bir duruş sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin de ayrıca taziyelerini arz ettik. Tabii burada gözüküyor ki millet kendi değerine sahip çıkıyor" şeklinde konuştu.