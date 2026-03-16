Antalya'nın Kepez ilçesinde kaymakamlık binasında yaşanan silahlı eylemde gergin saatler yaşandı. İki elinde iki tabancayla ateş açan M.Y., kendini bir odaya kilitleyerek polisle uzun soluklu bir ikna sürecine girdi. O anların güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Tüm detaylar ve olay yeri görüntüleri haberimizde.

İki Tabancayla Girdi, Koridorda Ateş Açtı

Güvenlik kamerası görüntülerine göre M.Y., kaymakamlık binasına iki elinde birer tabancayla geldi. Koridorda yürüyen M.Y.'nin, orada bulunan kişileri dışarı çıkmaları için uyardığı, ardından elindeki silahla birkaç kez ateş açtığı görüldü. Uyarı üzerine binada bulunanlar hızla tahliye edildi.

Kendini Odaya Kilitledi, Polisle Gergin Bekleyiş Başladı

Ateş açmanın ardından M.Y., kendini kaymakamlık binası içindeki bir odaya kilitleyerek dışarıya çıkmayı reddetti. Olay ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri artırılırken uzman ekipler zanlıyla müzakereye başladı.

4,5 Saatlik İkna Çalışması Sonuç Verdi

Polisin sabırla yürüttüğü ikna çalışması yaklaşık 4,5 saat sonra meyvesini verdi. M.Y., odadan çıkarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Ateş Ettiği Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Olayın en çarpıcı boyutunu, M.Y.'nin kaymakamlık koridorunda iki tabancayla ilerlediği ve ateş açtığı anları netleştiren güvenlik kamerası görüntüleri oluşturdu. Söz konusu görüntüler, olayın nasıl geliştiğini adım adım ortaya koyuyor.

Soruşturma Başlatıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birimler olayla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor. M.Y.'nin kaymakamlık binasını neden hedef aldığı ve eylemi gerçekleştirme motivasyonu araştırılıyor.