İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu: Galatasaray Üniversitesi'nden Fatih Camii haziresine

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı netleşti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi için İstanbul'da iki ayrı tören düzenlenecek. Ortaylı, akademik hayatının önemli bölümünü geçirdiği Galatasaray Üniversitesi'ndeki anma programının ardından Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek. İşte programın tüm ayrıntıları…

Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni

İlk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Ortaylı'nın uzun yıllar akademisyen olarak görev yaptığı üniversitede düzenlenecek programda tarihçinin hayatı, akademik çalışmaları ve Türkiye'de tarih yazımına katkıları anılacak.

Fatih Camii haziresine defin

Anma töreninin ardından cenaze Fatih Camii'ne getirilecek. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı, caminin haziresinde toprağa verilecek. Aile, bölgedeki restorasyon çalışmaları nedeniyle haziredeki törene sınırlı sayıda kişinin katılabileceğini duyurdu.

Haziredeki önemli isimler

Fatih Camii haziresinde Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in türbesinin yanı sıra tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, akademisyen Kemal Karpat ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kabirleri de yer alıyor.

Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, cenaze programı nedeniyle Fatih ilçesinde sabah 09.00'dan itibaren İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi ve çevre sokakların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Alternatif güzergâh olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi önerildi.

