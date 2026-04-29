Pusu Kurup Ateş Açtı

Gürsu'da bir soğuk hava deposunun önünde meydana gelen olayda, iki kız kardeş babaları ve erkek kardeşleriyle birlikte tesisten çıktığı sırada pusuda bekleyen siyah bir otomobilin hedefi oldu. Borç ödememe tartışmasıyla başlayan süreç, 16 AGB 45 plakalı araçtan kurşun yağdırılmasıyla faciaya dönüştü.

Avukat Hatice Kurtarılamadı

Görüntülerde, yol kenarında yürüyen kardeşlerin üzerine kurşun yağdığı ve Hatice Kocaefe ile ablası Elif Çalışkan'ın yere yığıldığı görülüyor. Dizinden yaralanan Elif Çalışkan, can havliyle yerinden kalkarak ağır yaralı avukat kardeşinin yardımına koşsa da, 26 yaşındaki genç avukat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetten Önce Keşif Yapmış

Olayla ilgili derinleştirilen incelemede, saldırgan H.Ç.'nin cinayeti planlı şekilde işlediği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin saldırıdan hemen önce olay yerinde otomobiliyle 3-4 kez tur atarak keşif yaptığı, kurbanların dışarı çıkış saatini beklediği net bir şekilde görülüyor.