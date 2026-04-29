Altın neden düşüyor? İşte küresel piyasalardaki "Kıskaç"ın perde arkası
Yazı Boyutu
Altın fiyatlarındaki düşüşün ana kaynağı olarak, yüksek seyreden petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık gibi jeopolitik gerilimlerin enflasyon beklentilerini yukarı çekmesi gösteriliyor. Bu durum, FED'in faiz indirim sürecini öteleyebileceği beklentisini güçlendirerek, faiz getirisi olmayan altını baskılıyor. 29 Nisan Çarşamba sabahı itibarıyla gram altın 6.644 TL, çeyrek altın 10.863 TL ve Cumhuriyet altını 43.320 TL seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan ons altında 4.555 doların kritik bir destek olduğunu, bu seviyenin kırılması halinde satışların hızlanabileceğini belirtiyor.