Kağıthane'de polise parkta çirkin saldırı: Çıkan arbedede berber ağır yaralandı

Kağıthane'de Okul Polisine Saldırı: Çıkan Arbedede Esnaf Vuruldu

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulun karşısındaki parkta görevli okul polisi H.Ç., yüksek sesle küfürlü konuşan ve sigara içen bir grubu uyardı. Uyarının ardından başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında gruptaki 3 şüpheli, polis memurunun burnuna vurarak darp etti.

Uyarı Ateşinde Kan Aktı

Darp edildikten sonra kaçan şüphelilerin peşine düşen polis memuru H.Ç., "dur" ihtarıyla birlikte havaya uyarı ateşi açtı. Ancak bu sırada kurşunlardan biri, kaldırımda bulunan berber hakan b.'nin göğsüne isabet etti. Seken diğer kurşunların ise çevrede park halindeki bir hafif ticari araca isabet ettiği görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Esnafın Durumu Ciddi

Ağır yaralanan Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan esnafın hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kovanları ve merminin isabet ettiği araçtaki hasarı kayıt altına aldı.

16 Yaşındaki Saldırganlar Yakalandı

Polis memurunu darp ederek kaçan 3 şüpheli için başlatılan geniş çaplı operasyon kısa sürede sonuç verdi. Emniyet güçleri, yaşları 16 olan M.S.P., S.K.G. ve H.B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden herhangi bir suç kaydının bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.