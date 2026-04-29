Esra Albayrak’tan Gazze çıkışı: "Batı merkezli sistem iflas bayrağını çekti!"
Esra Albayrak, yaptığı değerlendirmelerde Gazze’de yaşananların sadece bir bölgeye sıkışmış bir çatışma değil, insanlığın ortak değerlerinin sınandığı bir kırılma noktası olduğunu ifade etti. Batı'nın çifte standartlı yaklaşımının küresel güveni zedelediğini belirten Albayrak, sömürgeciliğin fiziksel işgallerden sıyrılarak kültürel ve zihinsel bir boyuta evrildiğine dikkat çekti. "Zihinlerin esir alınması" kavramıyla eğitim ve kültür dünyasına da mesaj gönderen Albayrak, yeni bir uyanışın ve özgün bir medeniyet inşasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.