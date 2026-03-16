Cinayeti sigara izmariti çözdü: JASAT ekipleri Sur'daki katili DNA ile yakaladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde işlenen cinayeti Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olay yerinde bulunan sigara izmaritindeki DNA ile aydınlattı. 5 aylık saha araştırması ve teknik inceleme sonucunda maktulün yakın arkadaşı ve akrabası M.A.'nın DNA'sının izmaritle eşleştiği tespit edildi. Fail tutuklanırken 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

5 aylık saha araştırması

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde ateşli silahla öldürülen M.Y.'nin faillerini tespit etmek amacıyla özel bir çalışma grubu oluşturdu. 13 Nisan 2025 tarihinde işlenen cinayete ilişkin deliller 5 ay boyunca tek tek derlendi ve teknik veriler derinlemesine incelendi.

Sigara izmaritindeki DNA her şeyi ele verdi

Soruşturmayı derinleştiren jandarma dedektifleri, olay yerinde elde edilen sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Bu kritik bulgu, M.A.'nın "maktulün evine hiç gitmediği" yönündeki savunmasını çürüttü ve dosya çözüme kavuştu.

Fail tutuklandı, 7 şüpheliye adli kontrol

Yapılan işlemler sonucunda fail M.A. tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

