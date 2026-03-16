Bayram tatilinde hava durumu merak konusu olurken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek önemli açıklamalarda bulundu. Uzman, bayramın birinci gününde büyük bölümde güneşli hava beklendiğini ancak sonraki günlerde bazı bölgelerde sağanak geçişlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Batıda yağışlar sürüyor

Adil Tek, şu an için yurdun batı kesimlerinde, özellikle Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yağışların etkili olduğunu belirtti. İstanbul, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak görülebileceğini ifade eden uzman, yağışlı sistemin bugün ve yarın da süreceğini açıkladı. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da hafif bir düşüş bekleniyor.

Bayramın birinci günü güneşli

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bayram tahminlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Bayramın birinci günü yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekliyoruz. Yani bayramda genel olarak bahar havası hâkim olacak diyebiliriz ama yine de tedbiri elden bırakmamak, kısa süreli yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var."

İkinci ve üçüncü gün sağanak uyarısı

Uzman, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde özellikle iç kesimler ile Karadeniz bölgesinde yerel sağanak geçişlerinin görülebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların bu günlerde yanlarında yağmurluk ya da şemsiye bulundurması önerildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Adil Tek, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, hatta yer yer birkaç derece üzerinde seyrettiğini belirtti. Bayram boyunca ciddi bir soğuma beklenmiyor. Uzman, "Sıcaklıklar vatandaşlarımızı çok zorlamayacak düzeyde olacak." dedi.