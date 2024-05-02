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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 19:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 17 ilde "KISKAÇ-14" Operasyonu! 36 şüpheli paketlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde FETÖ'ye yönelik “KISKAÇ-14” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-14 operasyonlarında 36 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

17 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen "KISKAÇ-14" operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-14" operasyonlarında şüphelilerin: Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, Örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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