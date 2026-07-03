Batman'da iki grubun tartışması silahlı çatışmayla bitti: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 00:54 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 00:57

Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Olay, akşam saat 20.45 sıralarında merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine taraflar yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açtı. Kavgada açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Mahalle Abluka Altına Alındı

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından kendi imkanları ve yardımlarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi intikal etti.

Güvenlik şeridi çeken ekipler, caddeyi hem yaya hem de araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde silahtan çıkan mermi kovanlarını tek tek numaralandırarak delil topladı.