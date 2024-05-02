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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 21:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 21:06

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Kritik görüşmeyi tüm Türkiye merakla takip ederken, Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde sol taraftaki koltuğun boş olması dikkat çekti. Ancak Başkan Erdoğan'ın kendi eşiti olmadığı müddetçe protokolun bu şekilde sağlandığı bilinmekte. Daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşen görüşmede de 3 koltuk yer almış ve Başkan Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuk boş kalmıştı. İşte detaylar...

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