HDPKK'lı Mithat Sancar'dan 6'lı masaya olay gönderme: Kendi adayımızı belirleme çalışmalarına başladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin icazet yoklamak için kapısını arşınladığı ABD, manidar bir şekilde HDPKK'nın ayağına gitti. Diyarbakır'daki bu görüşme sonrası yuvarlak masanın adeta dengesi bozuldu. HDPKK'nın Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı vererek kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Bilindiği üzere HDP, daha önce de "Ne de olsa ayağımıza gelecekler" açıklamasını yaparak ittifak ortaklarına sitemkar bir mesaj göndermişti.