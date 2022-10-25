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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya İBB'nin töreninde büyük saygısızlık! Küfredip darbetmeye kalkıştılar

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya İBB'nin töreninde büyük saygısızlık! Küfredip darbetmeye kalkıştılar
25.10.2022 17:40 - Son Güncelleme: 25.10.2022 17:42

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın konuşması alandaki CHP'liler tarafından yuhalanarak kesildi. Yazıcı alandan ayrılırken de darbedilmeye çalışıldı ve Şadi Yazıcı'nın bir yıl önce kaybettiği annesine küfürler edildi. Saldırı öncesinde ve saldırı anında neler yaşandığını Takvim.com.tr'ye anlatan Tuzla Belediye Başkanı "Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ettim. Cumhurbaşkanımızın adına tahammül edilemeyen ortamda kalamam. Hiç tanımadığım simalar vardı. Benim üzerime geldiler. Basın danışmanımızın gömleği fotoğrafçımızın pantolonu yırtıldı. Arabamızı salladılar." dedi. Öte yandan söz konusu tesisi CHP'li İBB'nin 2 yıl gecikmeli bitirdiği ortaya çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz!" sözleriyle tepki gösterdi.

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