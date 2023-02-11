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Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi paralarla kaçarken yakalandı

Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi paralarla kaçarken yakalandı
11.02.2023 07:11 - Son Güncelleme: 11.02.2023 07:11

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Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi olduğu iddiasıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ihbar geldiği, şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği yönünde ihbar geldiği ve şüphelinin yakalanarak Karadağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı.

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