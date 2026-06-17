Bursa'da feci cinayet: Sanal alemdeki husumet sokakta can aldı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 23:06

Sosyal medya tartışması buluşmada patlak verdi

Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ile arkadaşı Yusuf D., sosyal medya kanalları ve telefon üzerinden henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları şahıslarla yüz yüze konuşmak üzere cadde üzerinde bir noktada randevulaştı. Buluşma yerine gelen taraflar arasında başlayan laf dalaşı, kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çıkan arbedede vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fırat Berke Alkan ile arkadaşı Yusuf D. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin korku dolu gözlerle ihbar etmesi üzerine olay yerine süratle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan 22 yaşındaki Alkan, doktorların gerçekleştirdiği tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yusuf D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaçan şüpheliler Görükle'de yakalandı

Cinayetin ardından kaçan zanlıları yakalamak için Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), şüphelilerin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. Düzenlenen ani operasyonla G.Ö., A.A. ve A.B.T. isimli 3 şüpheli, olayda kullanılan suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan bir diğer şüpheli G.Ö.'nün yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için emniyetin başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.