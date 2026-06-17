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Adana'da sulama kanalı faciası: 15 yaşındaki Harun akıntıya kapılıp can verdi

Adana'da sulama kanalı faciası: 15 yaşındaki Harun akıntıya kapılıp can verdi

Seyhan'a bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde serinlemek amacıyla suya giren 15 yaşındaki çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların büyük uğraşlarla kanaldan çıkardığı genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Serinlemek isterken akıntıya kapıldı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle birlikte 15 yaşındaki Harun Dalçek, serinlemek amacıyla mahalleden geçen sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra suyun debisinin yüksek olması sebebiyle dengesini kaybeden talihsiz genç, akıntıya kapılarak hızla suda sürüklenmeye başladı.

Çevredekiler seferber oldu

Gencin suyun içinde çırpındığını ve sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar, hemen harekete geçerek durumu kurtarma ekiplerine bildirdi ve kendileri de suya atladı. Vatandaşların yoğun ve titiz müdahalesiyle sulama kanalından bilinci kapalı bir şekilde çıkartılan genç, kanal kenarına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Harun Dalçek'i ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

Hastanede acı haber geldi

Hastanenin acil servisinde yoğun bakıma alınan ve hayatta tutulması için doktorların yoğun çaba sarf ettiği 15 yaşındaki Harun Dalçek, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Emniyet güçleri, sulama kanalında yaşanan bu can kaybı ve boğulma vakasıyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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