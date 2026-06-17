CANLI YAYIN
Geri
Sokakta taşlı sopalı kavga: 1 ölü | VİDEO

Sokakta taşlı sopalı kavga: 1 ölü | VİDEO

Erzincan'da aralarında husumet bulunan akraba iki aile sokak ortasında birbirine girdi. Taş ve sopaların havada uçuştuğu feci kavgada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Husumet sokak ortasında patlak verdi

Olay, 26 Mayıs'ta Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında uzun süredir eskiye dayalı husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında köy meydanında sözlü tartışma başladı. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesiyle taraflar yanlarında getirdikleri sopalarla birbirine saldırdı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü olayda 3 kişi kanlar içinde kalarak yaralandı.

Hastanede acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavga, güvenlik güçlerinin yoğun müdahalesiyle güçlükle yatıştırılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi; yaralılardan durumu ağır olan Ergün Erdem, doktorların tüm yoğun bakım ve tıbbi müdahalelerine rağmen yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Dehşet anları kamerada

Tüm beldede büyük üzüntü ve gerginliğe yol açan kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; iki grubun ellerindeki sopalarla acımasızca birbirine vurduğu, kadın ve çocukların çığlık attığı feci arbede yer aldı. Görüntülerin en dikkat çeken kısmı ise olay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin, öfkeli kalabalığı dağıtmak ve facianın büyümesini engellemek için hayatlarını riske atarak kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar oldu. Olayın ardından adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Meloni sigarayı bıraktı
Meloni sigarayı bıraktı
"Panter Emel" son yolculuğuna uğurlandı!
"Panter Emel" son yolculuğuna uğurlandı!
Kağıthane’de demir korkuluklarda kabloyla asılı erkek cesedi bulundu!
Kağıthane’de demir korkuluklarda kabloyla asılı erkek cesedi bulundu!
Antalya'da korkunç kaza: "Gözüme sinek kaçtı görmedim"
Antalya'da korkunç kaza: "Gözüme sinek kaçtı görmedim"

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle