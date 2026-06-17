Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 22:10

Husumet sokak ortasında patlak verdi

Olay, 26 Mayıs'ta Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında uzun süredir eskiye dayalı husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında köy meydanında sözlü tartışma başladı. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesiyle taraflar yanlarında getirdikleri sopalarla birbirine saldırdı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü olayda 3 kişi kanlar içinde kalarak yaralandı.

Hastanede acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavga, güvenlik güçlerinin yoğun müdahalesiyle güçlükle yatıştırılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi; yaralılardan durumu ağır olan Ergün Erdem, doktorların tüm yoğun bakım ve tıbbi müdahalelerine rağmen yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Dehşet anları kamerada

Tüm beldede büyük üzüntü ve gerginliğe yol açan kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; iki grubun ellerindeki sopalarla acımasızca birbirine vurduğu, kadın ve çocukların çığlık attığı feci arbede yer aldı. Görüntülerin en dikkat çeken kısmı ise olay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin, öfkeli kalabalığı dağıtmak ve facianın büyümesini engellemek için hayatlarını riske atarak kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar oldu. Olayın ardından adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.