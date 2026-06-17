Trabzon'da feci iş kazası: Elektrik akımına kapılan genç işçi öldü

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 22:26

Akıma kapılıp su kuyusuna düştü

Edinilen bilgilere göre, inşaatta mesai yapan 25 yaşındaki işçi Ferhat Uzun, çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksek elektrik akımına kapıldı. Çarpılmanın şiddetiyle dengesini kaybeden genç işçi, binanın temeli için açılan ve içi su dolu olan kuyuya düştü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Uzun'un kuyuya düştüğünü gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine süratle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin su kuyusundan çıkarılan genç üzerinde yaptığı ilk kontrollerde, Ferhat Uzun'un olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ve nöbetçi savcının inşaat alanında yaptığı detaylı incelemelerin ardından, 25 yaşındaki Ferhat Uzun'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İş kazasının yaşandığı inşaattaki güvenlik önlemleri ve ihmal ihtimalleri üzerine geniş çaplı soruşturma devam ediyor.