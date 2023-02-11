Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan acılı annesin sözleri sonrası talimatı verdi!

Başkan Erdoğan acılı annesin sözleri sonrası talimatı verdi!

Başkan Erdoğan acılı annesin sözleri sonrası talimatı verdi!
11.02.2023 07:59 - Son Güncelleme: 11.02.2023 08:01

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:54
3 metre kayan levha...
Güncel 00:58
Takvim.com.tr'nin Rönesans...
Güncel 00:45
MSB, resmi Twitter hesabından...
Güncel 05:08
NASA'dan 3 bölgedeki deprem...
Güncel 05:58
Gaziantep'te hamile kadın ve...
Güncel 00:21
Getafe: "LaLiga, tüm kulüpler...
Güncel 05:04
Depremin merkez üssü...
Güncel 01:02
Genç anne enkazdan 111 saat...
Güncel 00:29
Korku dolu anlar kamerada:...
Güncel 02:16
Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan...
Güncel 02:10
Çöken binanın...
Güncel 06:11
Depremin merkez üssü...

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Malatya'daki bir okula depremde yaşamını yitiren öğrencinin isminin verilmesi için talimat verdi.

Güncel Videoları

Kızını depremlerde kaybeden, "Kızım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde okuyordu, şehit oldu." diyen bir vatandaşın "İsminin yaşamasını istiyorum." talebi üzerine de Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Malatya'daki bir okula depremde yaşamını yitiren öğrencinin isminin verilmesi için talimat verdi.

Başkan Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüşerek sorunlarını dinledi.

SON DAKİKA