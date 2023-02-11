Başkan Erdoğan acılı annesin sözleri sonrası talimatı verdi!

Kızını depremlerde kaybeden, "Kızım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde okuyordu, şehit oldu." diyen bir vatandaşın "İsminin yaşamasını istiyorum." talebi üzerine de Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Malatya'daki bir okula depremde yaşamını yitiren öğrencinin isminin verilmesi için talimat verdi.

Başkan Erdoğan, çadırlarda kalan ailelerle de görüşerek sorunlarını dinledi.