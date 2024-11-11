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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar: İşte Faruk Koca'nın aldığı ceza
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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar: İşte Faruk Koca'nın aldığı ceza

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 11:31

Geçtiğimiz sezon 11 Aralık 2023'te Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'ya verilen ceza açıklandı. Buna göre mahkeme, eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca'ya üç ayrı suçtan 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası verdi. Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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