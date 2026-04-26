Çatalca ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altında

İstanbul Çatalca'da İhsaniye Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler karadan müdahale başlattı.

Geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi

Yangına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında İstanbul Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, yangına 4 arazöz ve 30 personelin katıldığı bildirildi. Ekiplerin yaklaşık altı saat süren yoğun çabası sonucunda alevler saat 16.40 itibarıyla tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Yarım hektarlık alan küle döndü

Valilik tarafından paylaşılan verilerde, yangın nedeniyle 0.5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü ifade edildi. Yangın esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki soğutma çalışmaları tedbir amaçlı bir süre daha devam etti.