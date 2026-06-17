Gaziantep'te evlat cinayeti! Tartıştığı oğlunu acımadan bıçaklayarak öldürdü
Şehitkamil ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Seyit Ahmet Aksoy, evinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 42 yaşındaki oğlu İbrahim Aksoy'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamazken, katil zanlısı baba polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tartışma kanlı bitti
Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.Baba Seyit Ahmet Aksoy ile oğlu İbrahim Aksoy arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Evden yükselen seslerin ardından kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen tartışma sırasında gözü dönen baba Seyit Ahmet Aksoy, yanındaki bıçakla oğlu İbrahim Aksoy'a saldırdı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Talihsiz adam, babasının peş peşe savurduğu bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Evden yükselen çığlıkları ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese süratle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki İbrahim Aksoy'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak acil serviste doktorların yoğun çaba gösterdiği oğul Aksoy, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Katil zanlısı baba gözaltında
Öz oğlunu hayattan koparan katil zanlısı baba Seyit Ahmet Aksoy ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.