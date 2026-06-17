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Diyarbakır'da korkutan anız yangını: Alevler havalimanı mevkisine kadar ulaştı

Diyarbakır'da korkutan anız yangını: Alevler havalimanı mevkisine kadar ulaştı

Bağlar ilçesinde yakılan anız, rüzgarın da şiddetiyle hızla yayılarak geniş bir alana yayıldı. Diyarbakır Havalimanı mevkisine kadar yaklaşan ve gökyüzünü dumanla kaplayan yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri zamanla yarışıyor.

Alevler havalimanı sınırına dayandı

Yangın, gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi eski Siverek Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan anız, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa sürede kontrolden çıktı. Alevler ve yoğun duman, Diyarbakır Havalimanı mevkisindeki geniş bir alana yayılarak gökyüzünü kapladı.

Ekipler seferber oldu

Karanlığı aydınlatan yangını ve yükselen dumanları gören çevre sakinleri ile sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin yanı sıra tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale aralıksız sürüyor

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle yön değiştiren ve hızla ilerleyen yangını söndürmek için dört bir yandan müdahale başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının havalimanı başta olmak üzere çevre yerleşim yerlerine ve kritik altyapılara sıçramaması için ekiplerin zamana karşı mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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